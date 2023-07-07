Происшествия 07 июля 2023, 15:30 Жительница Нижнего Новгорода чуть не упала с Мызинского моста

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Жительница Нижнего Новгорода чуть не упала с Мызинского моста. На помощь ей пришли специалисты. Об этом сообщил Newsnn.ru со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

Ситуация произошла 6 июля около 10 часов вечера. Девушка находилась за перилами моста. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной части и медики. На воде дежурили спасатели.

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Специалисты помогли девушке перелезть обратно. Она не пострадала.

Из-за происшествия на мосту образовалась пробка.