07 июля 2023, 15:30
Жительница Нижнего Новгорода чуть не упала с Мызинского моста
Жительница Нижнего Новгорода чуть не упала с Мызинского моста. На помощь ей пришли специалисты. Об этом сообщил Newsnn.ru со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.
Ситуация произошла 6 июля около 10 часов вечера. Девушка находилась за перилами моста. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной части и медики. На воде дежурили спасатели.
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Специалисты помогли девушке перелезть обратно. Она не пострадала.
Из-за происшествия на мосту образовалась пробка.
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