08 июня 2022, 14:48
Жительница Нижегородской области вместе с годовалой внучкой получила травмы во время пожара
Серьезный пожар произошел в городе Богородске в Нижегородской области. В одном из домов взорвался газ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Взрыв воздушной смеси произошел в доме № 2 по улице Чернышевского. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. 32 человека вывели из дома. Еще восемь человек спасли сотрудники экстренных служб.
В результате травмы получили бабушка и ее годовалая внучка.