Жительница Нижегородской области вместе с годовалой внучкой получила травмы во время пожара

Серьезный пожар произошел в городе Богородске в Нижегородской области. В одном из домов взорвался газ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв воздушной смеси произошел в доме № 2 по улице Чернышевского. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. 32 человека вывели из дома. Еще восемь человек спасли сотрудники экстренных служб.

В результате травмы получили бабушка и ее годовалая внучка.