Происшествия 06 февраля 2024, 17:24 Жительница Нижегородской области предстанет перед судом за вывод за рубеж более 80 миллионов рублей

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Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело местной жительницы, которая обвиняется в выводе за рубеж более 80 миллионов рублей под видом оплаты импортируемых цветов. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, женщина переводила крупные суммы на счета нерезидентов, используя подложные документы. В течение двух лет иностранные юрлица получали деньги с помощью системы дистанционного банковского обслуживания.

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Отмечается, что женщине грозит до 10 лет лишения свободы.