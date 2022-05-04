Жительница Нижегородской области пожаловалась на пропажу могилы отца с кладбища

Жительница Нижегородской области рассказала, что она не сумела найти на кладбище могилу отца, который был захоронен в 2020 году. Могилы на кладбище просто нет.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на слова женщины, крест с могилы удалось найти в другом месте, а неподалеку от него ограду и лавочки со столиком.

Женщина подозревает, что отец был перезахоронен, но ее об этом не уведомили. И теперь она не знает, где могила ее отца.

Точный адрес она не указывает, но в своих комментариях к посту в соцсетях жители Заволжья высказывают предположение, что это может быть кладбище в селе Выползово. Хотя его давно закрыли для захоронений, но там все-равно появляются свежие могилы.