Происшествия 28 декабря 2023, 16:54 Жительница Нижегородской области получила 1,5 года колонии за ДТП с гибелью ребенка

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Суд в Нижегородской области вынес приговор жительнице Дзержинска, которая устроила смертельное ДТП. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что в августе 2023 года фигурантка, управляя автомобилем, сбила двоих детей на пешеходном переходе. Одного из пострадавших — семилетнюю девочку — спасти не удалось.

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Женщине назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы. Кроме того, с нее взыскали 346 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.