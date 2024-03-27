Происшествия 27 марта 2024, 11:46 Жительница Нижегородской области лишилась 3,6 млн рублей после звонка лжеруководителя

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Жительница Нижегородского района стала жертвой мошенников. Она лишилась крупной суммы после звонка лжеруководителя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 54-летней женщине позвонил неизвестный, который представился ее начальником. Мужчина попросил собеседницу выполнить все инструкции «сотрудника» службы безопасности, который связался с потерпевшей позднее.

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В результате гражданка перевела злоумышленникам более 3,6 миллиона рублей, взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело.