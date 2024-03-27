27 марта 2024, 11:46
Жительница Нижегородской области лишилась 3,6 млн рублей после звонка лжеруководителя
Жительница Нижегородского района стала жертвой мошенников. Она лишилась крупной суммы после звонка лжеруководителя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 54-летней женщине позвонил неизвестный, который представился ее начальником. Мужчина попросил собеседницу выполнить все инструкции «сотрудника» службы безопасности, который связался с потерпевшей позднее.
Реклама
В результате гражданка перевела злоумышленникам более 3,6 миллиона рублей, взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело.
МВД РФ
Мошенничество
Реклама
Реклама