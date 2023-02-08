Происшествия 08 февраля 2023, 17:04 Жительница Нижегородской области едва не лишилась 100 тыс рублей

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В Нижнем Новгороде водитель такси уберег пенсионерку от мошенников, которые хотели обманным путем лишить ее 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина, получил заказ доставки на улице Кораблестроителей, увидел взволнованную пенсионерку, которая передала ему пакет. Он решил открыть посылку и проверить содержимое. После обнаружения денег, водитель такси направился в полицию.

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Во время разговора с полицейскими нижегородка рассказала, что ее попросили передать деньги неизвестные люди, которые звонили по якобы дорожной аварии с участием ее родственницы.

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Все деньги правоохранители пенсионерке вернули, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело.