Жительница Нефтеюганска отдала мошенникам больше миллиона рублей за «снятие порчи»

«Ясновидящие» убедили женщину, что на ней порча, и предложили «почиститься», написала «Газета.ru». Когда жертва перевела почти 500 тысяч рублей, злоумышленники начали звонить с угрозами. Якобы порча перейдет и на других членов семьи, если она не переведет еще деньги. После чего пострадавшая перевела необходимую сумму.

В общей сложности сумма за «очистку» составила полтора миллиона рублей.