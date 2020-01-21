21 января 2020, 12:24
Жительница Нефтеюганска отдала мошенникам больше миллиона рублей за «снятие порчи»
Женщина отдала мошенникам полтора миллиона рублей за снятие порчи. РИА «Новости», ссылаясь на городской отдел МВД, написало, что жительница Нефтеюганска нашла в интернете сайт экстрасенса и решила обратиться за помощью.
«Ясновидящие» убедили женщину, что на ней порча, и предложили «почиститься», написала «Газета.ru». Когда жертва перевела почти 500 тысяч рублей, злоумышленники начали звонить с угрозами. Якобы порча перейдет и на других членов семьи, если она не переведет еще деньги. После чего пострадавшая перевела необходимую сумму.
В общей сложности сумма за «очистку» составила полтора миллиона рублей.