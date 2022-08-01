Жительница Набережных Челнов умерла во время сна. Проводится расследование

Полиция расследует причины смерти 51-летней жительницы Набережных Челнов. Женщина скончалась во время сна вечером 29 июля. Об этом написало издание «Челнинские известия».

Как рассказали в правоохранительных органах, к ним обратился мужчина, который рассказал о смерти сожительницы во время сна. По предварительному осмотру тела следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщил сайт inkazan.ru.

Мужчина рассказал, что в тот день его возлюбленная на плохое самочувствие не жаловалась. Установить точную причину смерти поможет медэкспертиза.