Жительница Набережных Челнов погибла в пожаре из-за тлеющей сигареты

Пожар произошел в Набережных Челнах. Пожилая жительница города уснула с непотушенной сигаретой в руках. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану.

Огонь охватил трехкомантную квартиру дома № 58/41 на проспекте Сююмбике. На место происшествия прибыли спасатели. Во время ликвидации пожара на диване они обнаружили тело женщины.

Всего пламя охватило площадь в четыре квадратных метра.