21 июля 2022, 14:44
Жительница Набережных Челнов погибла в пожаре из-за тлеющей сигареты
Пожар произошел в Набережных Челнах. Пожилая жительница города уснула с непотушенной сигаретой в руках. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану.
Огонь охватил трехкомантную квартиру дома № 58/41 на проспекте Сююмбике. На место происшествия прибыли спасатели. Во время ликвидации пожара на диване они обнаружили тело женщины.
Всего пламя охватило площадь в четыре квадратных метра.