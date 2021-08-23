Жительница Мурина обнаружила тело соседа

Жительница Мурина (Ленинградская область) обнаружила в подъезде дома на Воронцовском бульваре тело своего соседа в петле. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что, находясь в квартире, услышала стук в дверь соседа. После этого все звуки стихли. Спустя время женщина вышла на лестничную площадку и обнаружила тело 35-летнего молодого человека. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.