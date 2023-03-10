10 марта 2023, 22:45
Жительница Москвы умерла во время катания на аттракционах в парке «Остров мечты»
ТАСС: причиной смерти женщины в парке «Остров мечты» в Москве стало состояние здоровья
В московском парке «Остров мечты» во время катания на одном из аттракционов погибла женщина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, вины парка в этом нет, причиной смерти стало состояние здоровья посетительницы.
«По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный инцидент никак не связан с деятельностью парка аттракционов», — сказали в пресс-службе.
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Какие именно проблемы со здоровьем привели к смерти, не уточняется. В руководстве парка лишь добавили, что до приезда медиков женщине оказывал помощь дежурный врач. Там также рассказали, что аттракцион «Летняя школа», на котором ей стало плохо, не имеет дефектов и полностью исправен.
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На месте происшествия работает полиция и другие профильные службы.
Ранее в столице во время движения сломалось колесо обозрения «Солнце Москвы» на территории ВДНХ. Люди, среди которых была беременная женщина, просидели на высоте примерно 140 метров более двух часов.
Скорая помощь
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