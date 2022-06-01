Жительница Москвы сожгла желудок, случайно выпив щелочь из бутылки энергетика

Жительница Москвы получила серьезеные проблемы со здоровьем, по ошибке выпив щелочь из бутылки энергетика. Однако добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь спустя год. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Ситуация произошла в одном из маникюрных салонов, где работала пострадавшая. Во время перерыва она отправилась в подсобку, где обычно хранились общие продукты, которые сотрудники заведения могли брать. Увидев на столе энергетик, девушка решила попить. Однако вместо газировки в бутылке находилось средство для чистки маникюрных принадлежностей, которое одна из сотрудниц планировала унести домой.

В результате пострадавшая заработала отравление щелочью с ожогом ротовой полости, гортани второй степени, пищевода и желудка третьей степени. Спустя три месяца девушке удалили часть желудка и пищевода. Она до сих пор продолжает мучаться от болей в желудке. Спустя год следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».