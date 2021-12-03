В московской музыкальной студии во время занятий вокалом внезапно умерла молодая девушка. Происшествие случилось в среду, 1 декабря. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть 24-летней ученицы. По их словам, следов телесных повреждений на теле девушки отмечено не было, сообщил сайт «Дни.ру».

О том, что стало причиной смерти ученицы, выяснит вскрытие. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, а также устанавливают все детали происшествия.