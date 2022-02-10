Жительница Москвы получила травмы после падения на нее наледи

Жительница Москвы получила серьезные травмы после того, как на нее с крыши здания свалился лед. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на экстренные службы.

Ситуация произошла на Новом Арбате. Девушку госпитализировали в институт Склифосовского. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, передали «Дни.ру».

«По предварительной информации, падение сосульки на девушку 2003 года рождения произошло с крыши дома № 1 на Новом Арбате», — заявили в экстренных службах.