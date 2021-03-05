Жительница Москвы покусала патрульного полицейского

Жительница Москвы покусала сотрудника ППС. Перед этим патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого она находилась, сообщило АГН «Москва».

Причиной остановки стало то, что гражданка совершила административное правонарушение. Когда женщину повели в служебную машину, она оказала сопротивление. Горожанка укусила одного из полицейских за руку, написал сайт «Дни.ру».

Помимо прочего, она сорвала погон с формы его коллеги. Буйную жительницу столицы задержали.