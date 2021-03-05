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    05 марта 2021, 16:25

    Жительница Москвы покусала патрульного полицейского

    Полина Петрова

    Жительница Москвы покусала сотрудника ППС. Перед этим патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого она находилась, сообщило АГН «Москва».

    Жительница Москвы покусала патрульного полицейского

    Причиной остановки стало то, что гражданка совершила административное правонарушение. Когда женщину повели в служебную машину, она оказала сопротивление. Горожанка укусила одного из полицейских за руку, написал сайт «Дни.ру».

    Помимо прочего, она сорвала погон с формы его коллеги. Буйную жительницу столицы задержали.