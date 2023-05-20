Эксклюзив 20 мая 2023, 14:48 Жительница Москвы грозилась взорвать жилой дом на Беговой «360»: женщина грозилась взорвать жильцов дома в Москве на Беговой

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Жительница Москвы позвонила сестре и сообщила, что хочет взорвать жильцов дома на Беговой улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

Перепуганная женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что ее родственница находилась в подвале. Идет проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

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Ранее очевидцы услышали взрыв в одном из московских продуктовых супермаркетов. В магазине началось сильное задымление.