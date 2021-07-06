Жительница Мордовии пожаловалась на обманувшего ее «колдуна»

В Мордовии местная жительница стала жертвой мошенника, который представился «колдуном» и пообещал за деньги внести разлад в чужие отношения. Об этом сообщило РИА ФАН.

Девушка рассказала в соцсетях, что заплатила мужчине более 20 тысяч рублей, но не дождалась обещанных результатов.

Мужчина убедил ее, что ему удастся довести до развода супружескую пару, но так и не сделал этого. Разочарованная клиентка неоднократно напоминала «колдуну» о его обещании. В ответ он ее оскорбили и посоветовал обратиться к психиатру.