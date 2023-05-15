15 мая 2023, 15:27
Жительница Магнитогорска украла цепочку с шеи покойника на похоронах и сдала ее в ломбард
Уголовное дело по факту кражи возбудили против жительницы Магнитогорска Челябинской области, которая украла цепочку с шеи покойника на похоронах и сдала ее в ломбард. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, женщина сняла украшение с умершего в тот момент, когда рядом с ним не было людей. Цепочку она сдала в ломбард, получив за нее 50 тысяч рублей.
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Отмечается, что вырученные деньги местная жительница успела потратить на свои нужды.
Челябинская область
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