20 ноября 2020, 21:44
Жительница Магнитогорска стала жертвой телефонного мошенничества
В Магнитогорске за помощью к правоохранителям обратилась 28-летняя девушка, которая стала очередной жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщил «Царьград».
По словам девушки, с ней по телефону связались неизвестные и представились сотрудниками банка. Ее убедили в том, что на нее оформлен кредит, и чтобы заблокировать его, необходимо выполнить определенные действия. Потерпевшая пошла на поводу у собеседников и лишилась 300 тысяч рублей.