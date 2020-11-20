Жительница Магнитогорска стала жертвой телефонного мошенничества

По словам девушки, с ней по телефону связались неизвестные и представились сотрудниками банка. Ее убедили в том, что на нее оформлен кредит, и чтобы заблокировать его, необходимо выполнить определенные действия. Потерпевшая пошла на поводу у собеседников и лишилась 300 тысяч рублей.