Житель поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленинградской области обратился в полицию, сообщив о нападении женщины на 10-летнюю дочь. Он рассказал, что его невестка разбила молотком голову девочки, написали «Невские новости».

Вечером 26 января дедушка пострадавшей школьницы вызывал полицию дважды. После первой ссоры озлобившаяся мать забрала девочку и ушла с ней к знакомым. Когда она вернулась домой, то схватила молоток и бросилась на ребенка.

«Ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, двумя ушибленными резаными ранами волосистой части головы, в состоянии средней степени тяжести», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Также на нее завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».