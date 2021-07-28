Жительница Ленобласти обвиняется в поджоге дома и четырех машин

Полицейские вычислили подозреваемую в поджоге дома, четырех машин и гаража в Приозерском районе Ленинградской области. Ей оказалась 39-летняя жительница города Мурино. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 2 июля. Сначала подожгли частный дом в поселке Сосново, а затем припаркованную BMW, от которой произошло возгорание еще трех автомобилей и гаража.

Стражи порядка нашли подозреваемую уже через два дня. На нее завели уголовное дело. По словам правоохранителей, сумма ущерба составила два миллиона рублей.