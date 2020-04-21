Жительница Ленобласти обвинила экс-супруга в изнасиловании их дочери

По словам женщины 1978 года рождения, накануне ее бывший муж изнасиловал их девятилетнюю дочь в своей квартире.

В тот же день подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело. Выбрана мера пресечения — подписка о невыезде.