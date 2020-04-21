    21 апреля 2020, 11:16

    Жительница Ленобласти обвинила экс-супруга в изнасиловании их дочери

    Анастасия Кременчугская

    Женщина обвинила бывшего супруга в изнасиловании их несовершеннолетней дочери. С заявлением она пришла в полицию Ленинградской области. Подозреваемый задержан. Об этом написал сайт «Невские новости».

    По словам женщины 1978 года рождения, накануне ее бывший муж изнасиловал их девятилетнюю дочь в своей квартире.

    В тот же день подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело. Выбрана мера пресечения — подписка о невыезде.