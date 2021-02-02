Жительница Ленинградской области обвинила сожителя в развращении дочери

Женщина рассказала, что мужчина — приезжий. Они жили вместе в течение пяти лет. Все это время мужчина совершал насильственные действия сексуального характера над подростком.

Сейчас подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.