02 февраля 2021, 15:50
Жительница Ленинградской области обвинила сожителя в развращении дочери
Жительница Ленинградской области написала заявление в полицию на своего партнера о том, что он развращал ее 15-летнюю дочку. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина рассказала, что мужчина — приезжий. Они жили вместе в течение пяти лет. Все это время мужчина совершал насильственные действия сексуального характера над подростком.
Сейчас подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.