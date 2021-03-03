Жительница Кызыла умерла после нападения стаи собак

Следователи Тувы начали проверку после того, как в больнице скоропостижно скончалась жительница Кызыла. Женщину госпитализировали из-за нападения собак.

Информация о смерти в больнице Кызыла 35-летней местной жительницы поступила в правоохранительные органы 1 марта около 23:00. Известно, что ранее женщину с ранениями доставили с левобережных дач.

«По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки», — сказано в сообщении регионального СК.

Следователи выяснили, что жительницу Кызыла доставили в приемное отделение ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1 в понедельник, 1 марта, около 21:00. Врачи зафиксировали у нее рваные раны на руках и ногах. От полученных травм пострадавшая вскоре скончалась.

Очевидец рассказал, что на местную жительницу напали три собаки. Место ЧП уже осмотрели стражи порядка вместе с кинологом. Животных, которые предположительно покусали россиянку, нашли, они были не на привязи. Специалисты их осмотрели. Назначена судебно-медицинская экспертиза, все подробности произошедшего выясняются.