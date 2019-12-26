    26 декабря 2019, 16:08

    Жительница Кузбасса выкинула свою поперхнувшуюся грудную дочь из машины

    Андрей Иванов

    Женщина из Кемеровской области выкинула из машины на обочину трассы свою трехмесячную дочь. По ее словам, ребенок поперхнулся, перестал дышать и умер. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
    Жительница Кузбасса выкинула свою поперхнувшуюся грудную дочь из машины

    Во вторник, 24 декабря, местные правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении 36-летней женщины с трехмесячной дочерью. Позже стало известно, что она уехала с ребенком из дома на машине. Через несколько часов женщину остановили на трассе — ребенка в салоне автомобиля не было. Она объяснила, что оставила дочь на обочине. По ее версии, девочка поперхнулась и перестала дышать. Мать решила, что малышка умерла.

    Следователи, полицейские и волонтеры начали поиски новорожденной: они изучают маршрут передвижения женщины от дома до места задержания и опрашивают очевидцев. Правоохранители уже осмотрели квартиру, откуда уехала женщина, поговорили с ее мужем и изъяли детские вещи. Задержанную в ближайшее время поместят в клинику, где врачи проверят ее психику. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».