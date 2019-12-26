Жительница Кузбасса выкинула свою поперхнувшуюся грудную дочь из машины

Во вторник, 24 декабря, местные правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении 36-летней женщины с трехмесячной дочерью. Позже стало известно, что она уехала с ребенком из дома на машине. Через несколько часов женщину остановили на трассе — ребенка в салоне автомобиля не было. Она объяснила, что оставила дочь на обочине. По ее версии, девочка поперхнулась и перестала дышать. Мать решила, что малышка умерла.

Следователи, полицейские и волонтеры начали поиски новорожденной: они изучают маршрут передвижения женщины от дома до места задержания и опрашивают очевидцев. Правоохранители уже осмотрели квартиру, откуда уехала женщина, поговорили с ее мужем и изъяли детские вещи. Задержанную в ближайшее время поместят в клинику, где врачи проверят ее психику. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».