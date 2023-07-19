Происшествия 19 июля 2023, 19:24 Жительница Кузбасса на самокате попала под колеса поезда

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Жительница Прокопьевска, которая ехала на самокате, попала под колеса поезда. Об этом сообщил «Царьград».

Как установили сотрудники органов, 36-летняя женщина направлялась на работу на самокате. В ушах у нее были наушники. В какой-то момент ей понадобилось пересечь железнодорожный переезд. В это время по путям двигался тепловоз. Машинист попытался затормозить состав, однако это не помогло избежать столкновения. Самокатчица получила травмы различной степени тяжести.