Происшествия 31 марта 2024, 20:50 Жительница курского поселка Теткино получила ранения при обстреле ВСУ Курский губернатор Старовойт: ВСУ ранили жительницу поселка Теткино Пресс-служба губернатора Курской области / Telegram

Читать 360tv в

Осколочные ранения получила жительница поселка Теткино Глушковского района Курской области во время обстрела украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что пострадавшую мирную жительницу передали врачам. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Реклама

Старовойт добавил, что в результате обстрела поселка на территории одного из предприятий произошел пожар. Прибывшие на место спасатели быстро потушили появившееся пламя. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов.

Глава Курской области поблагодарил сотрудников экстренных служб за работу и пообещал оказать помощь владельцам пострадавшего имущества.

Расположенный на границе с Украиной поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В минувший четверг, 28 марта, повреждения в населенном пункте получили шесть домов мирных жителей.