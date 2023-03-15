Происшествия 15 марта 2023, 14:04 Жительница Кургана украла телефон у воспитательницы, когда привела ребенка в детсад

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В Кургане задержали ранее судимую местную жительницу, которую подозревают в краже телефона у воспитательницы детского сада. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

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В начале марта женщина привела в детский сад своего ребенка. Там она увидела оставленный без присмотра телефон, забрала его и сдала в ломбард. Подозреваемую задержали, она призналась в преступлении. В настоящее время полицейские ищут украденный телефон.

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