Жительница Кургана погибла в огне

В Кургане произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, пожар произошел в одной из девятиэтажек на улице Карла Маркса. «В ходе тушения пожара сотрудниками пожарно-спасательного подразделения без видимых признаков насильственной смерти обнаружено тело женщины, 1946 года рождения», — рассказали в ведомстве. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.