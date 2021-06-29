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    29 июня 2021, 18:28

    Жительница Кургана погибла в огне

    Артур Блянихов

    В Кургане произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

    По данным информагентства, пожар произошел в одной из девятиэтажек на улице Карла Маркса.

    «В ходе тушения пожара сотрудниками пожарно-спасательного подразделения без видимых признаков насильственной смерти обнаружено тело женщины, 1946 года рождения», — рассказали в ведомстве.

    Спасатели эвакуировали более 20 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.