Происшествия 09 марта 2023, 22:11 Жительница Кургана погибла после пожара в квартире многоэтажки

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Серьезный пожар произошел в Кургане. Там загорелась квартира в многоэтажном доме на Солнечном бульваре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Следственного Комитета России по Курганской области.

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Возгорание произошло 8 марта. На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали 40 человек. В результате полностью выгорела квартира на втором этаже. Пожарные вынесли из здания 34-летнюю женщину, которая получила тяжелые ожоги. В результате она погибла в медицинском учреждении.