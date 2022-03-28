Жительница Кургана лишилась авто во время процедур в салоне красоты

У жительницы Кургана украли автомобиль марки Nissan Murano во время того, как она находилась в салоне красоты. Стоимость машины оценивается в 2,7 миллиона рублей. Об этом написал Ura.ru.

В пресс-службе УМВД по Курганской области рассказали, что автомобиль угнал 41-летний житель Кургана, находившийся в салоне. Он вытащил ключи от машины из кармана верхней одежды потерпевшей и уехал на ней в Новосибирскую область.

Спустя два месяца после похищения автомобиль был найден и передан владелице. По факту кражи правоохранители завели уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый находится в Кургане под подпиской о невыезде.