19 августа 2020, 11:55
Жительница Крыма ударила дочь ножом в живот накануне свадьбы
Жительница крымского города Красноперекопск пыталась убить дочь накануне свадьбы, чтобы та не вышла замуж. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное СУ СК РФ.
50-летняя крымчанка пришла в полицию с повинной и рассказала, что ударила ножом в живот свою 32-летнюю дочь.
По данным следствия, молодая женщина после свадьбы собиралась переехать в другой населенный пункт, но ее мать была против. На этой почве между родственницами происходили конфликты. Расследование продолжается.
Подозреваемой вменяется покушение на убийство.