Жительница Крыма ударила дочь ножом в живот накануне свадьбы

50-летняя крымчанка пришла в полицию с повинной и рассказала, что ударила ножом в живот свою 32-летнюю дочь.

По данным следствия, молодая женщина после свадьбы собиралась переехать в другой населенный пункт, но ее мать была против. На этой почве между родственницами происходили конфликты. Расследование продолжается.

Подозреваемой вменяется покушение на убийство.