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    11 декабря 2020, 14:23

    Жительница Крыма травмировалась, пытаясь выпрыгнуть из окна горящего дома

    Полина Петрова

    Жительница Севастополя получила травму, пытаясь выпрыгнуть из окна горящей квартиры в доме по улице Вакуленчука. Пожар произошел ночью 11 декабря, пишет газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
    Жительница Крыма травмировалась, пытаясь выпрыгнуть из окна горящего дома

    «Вследствие происшествия есть пострадавшая: она получила травмы при попытке самостоятельно покинуть жилище через окно до прибытия пожарных», — уточнили спасатели.

    Отмечается, что медики оказали девушке помощь. Пожар был ликвидирован. Огонь успел распространиться на 35 квадратных метров. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.

    На месте пожара работали 15 человек личного состава и шесть единиц техники.