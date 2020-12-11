Жительница Крыма травмировалась, пытаясь выпрыгнуть из окна горящего дома

«Вследствие происшествия есть пострадавшая: она получила травмы при попытке самостоятельно покинуть жилище через окно до прибытия пожарных», — уточнили спасатели.

Отмечается, что медики оказали девушке помощь. Пожар был ликвидирован. Огонь успел распространиться на 35 квадратных метров. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.

На месте пожара работали 15 человек личного состава и шесть единиц техники.