11 декабря 2020, 14:23
Жительница Крыма травмировалась, пытаясь выпрыгнуть из окна горящего дома
Жительница Севастополя получила травму, пытаясь выпрыгнуть из окна горящей квартиры в доме по улице Вакуленчука. Пожар произошел ночью 11 декабря, пишет газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Вследствие происшествия есть пострадавшая: она получила травмы при попытке самостоятельно покинуть жилище через окно до прибытия пожарных», — уточнили спасатели.
Отмечается, что медики оказали девушке помощь. Пожар был ликвидирован. Огонь успел распространиться на 35 квадратных метров. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.
На месте пожара работали 15 человек личного состава и шесть единиц техники.