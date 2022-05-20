Жительница Красноярского края зарезала мужа во время свадебного торжества

В городе Зеленогорске Красноярского края женщина зарезала новоиспеченного мужа прямо во время свадебного торжества. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По данным правоохранителей, убийство произошло 17 мая на улице Мира, где молодожены отмечали свадьбу. Между парой начался конфликт, во время которого женщина схватила нож и ударила им супруга в спину. Мужчина в результате ранения скончался на месте.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщина отрицала свою вину, однако затем написала явку с повинной.