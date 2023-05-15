Происшествия 15 мая 2023, 12:46 Жительница Красноярского края утопила дочь в ванной

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Суд Красноярского края вынесет приговор 37-летней местной жительнице, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утопила полуторагодовалую дочь в ванне. Об этом написали «Народные новости».

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, случай произошел в поселке Кошурниково. Женщина, поссорившись со своим возлюбленным, пошла купать девочку в ванну, где и утопила ее.

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По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах сообщили, что у подозреваемой выявили психическое заболевание.