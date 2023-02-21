21 февраля 2023, 07:31
Жительница Красноярска била шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль
Жительница Красноярска попала под уголовное дело за издевательства над дочерью
Жительница Красноярска попала под уголовное дело за истязания дочери. Следователи выяснили, что женщина ставила шестилетнюю дочь коленями на соль, втирала соль ей в кожу, била девочку ремнем, проводом от зарядного устройства и скалкой. Соседка, не раз слышавшая крики и плач ребенка, вызвала полицию. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления СК.
Выяснилась, что в период с сентября по ноябрь 2022 года мать истязала девочку не менее трех раз. По итогам процессуальной проверки в декабре малышку забрали в Краевой центр семьи и детей. Уголовное дело возбудили по факту истязания (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ). Женщина не признала вину. С нее взяли подписку о невыезде. Ранее она не стояла на учете в органах системы профилактики.
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Расследование проконтролирует прокуратура края.
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Накануне стало известно, что в Белорецке многодетная мать, лишенная родительских прав на старших детей, продолжала издеваться над 10-летним сыном — не кормила его, била и таскала с собой по притонам. Мальчика забрали в приют.
Уголовное дело
Дети
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