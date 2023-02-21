Происшествия 21 февраля 2023, 07:31 Жительница Красноярска била шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль Жительница Красноярска попала под уголовное дело за издевательства над дочерью

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Жительница Красноярска попала под уголовное дело за истязания дочери. Следователи выяснили, что женщина ставила шестилетнюю дочь коленями на соль, втирала соль ей в кожу, била девочку ремнем, проводом от зарядного устройства и скалкой. Соседка, не раз слышавшая крики и плач ребенка, вызвала полицию. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления СК.

Выяснилась, что в период с сентября по ноябрь 2022 года мать истязала девочку не менее трех раз. По итогам процессуальной проверки в декабре малышку забрали в Краевой центр семьи и детей. Уголовное дело возбудили по факту истязания (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ). Женщина не признала вину. С нее взяли подписку о невыезде. Ранее она не стояла на учете в органах системы профилактики.

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Расследование проконтролирует прокуратура края.

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Накануне стало известно, что в Белорецке многодетная мать, лишенная родительских прав на старших детей, продолжала издеваться над 10-летним сыном — не кормила его, била и таскала с собой по притонам. Мальчика забрали в приют.