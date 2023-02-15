15 февраля 2023, 17:04
Жительница Краснодарского края украла с карты пенсионерки 500 тысяч
В Краснодарском крае следствие возбудило уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег в Горячем ключе. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Правоохранители выяснили, что 66-летняя сиделка украла с карты 84-летней женщины 500 тысяч рублей, а деньги потратила на личные нужды.
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Теперь злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.
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Кражи
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