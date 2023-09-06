Происшествия 06 сентября 2023, 03:29 Жительница Краснодара призналась, что утопила собственную дочь в ванне СК Краснодара подозревает мать в убийстве двухлетней дочери

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Следователи Краснодара завели уголовное дело по факту убийства ребенка. Под подозрение попала ее мать, сообщили в Telegram-канале СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери», — говорится в сообщении ведомства.

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Следствие установило, что женщина с ребенком проживали в съемной квартире на улице Тепличной. Во вторник мать и дочь находились в квартире одни. Женщина положила девочку в ванну и удерживала ее под водой, пока та не перестала подавать признаков жизни. После чего мать позвонила в экстренную службу и рассказала о произошедшем.

Сотрудники СК РФ провели осмотр мета происшествия, составили протокол и назначили комплекс судебных исследований. Следователь направил подозреваемую на психолого-психиатрическую экспертизу. На допросе женщина признала вменяемое ей преступление.