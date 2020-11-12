12 ноября 2020, 17:29
Жительница Краснодара напала с молотком на младшеклассника
Женщина напала с молотком на второклассника возле лицея № 4 в Краснодаре. Об этом мэр города Евгений Первышов написал в своем Telegram-канале.
Бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии напала на школьника 10 ноября, после чего начала затаскивать его в подъезд. За учащегося вступилась прохожая, а молоток выхватил 11-классник.
Местные жители рассказали, что женщина напала на ребенка не в первый раз. По словам соседей, она ведет себя агрессивно, бегает с топором. Участковый не реагирует на жалобы горожан, психиатрическое освидетельствование нападавшей не проводилось.
Мэр Краснодара обратился в полицию с просьбой отреагировать на происшествие.
«Речь идет о безопасности детей. Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи», — заявил руководитель города.
Перышов взял ситуацию под личный контроль, написала «Газета.ru».