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    12 ноября 2020, 17:29

    Жительница Краснодара напала с молотком на младшеклассника

    Алена Макаренко

    Женщина напала с молотком на второклассника возле лицея № 4 в Краснодаре. Об этом мэр города Евгений Первышов написал в своем Telegram-канале.
    Жительница Краснодара напала с молотком на младшеклассника

    Бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии напала на школьника 10 ноября, после чего начала затаскивать его в подъезд. За учащегося вступилась прохожая, а молоток выхватил 11-классник.

    Местные жители рассказали, что женщина напала на ребенка не в первый раз. По словам соседей, она ведет себя агрессивно, бегает с топором. Участковый не реагирует на жалобы горожан, психиатрическое освидетельствование нападавшей не проводилось.

    Мэр Краснодара обратился в полицию с просьбой отреагировать на происшествие.

    «Речь идет о безопасности детей. Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи», — заявил руководитель города.

    Перышов взял ситуацию под личный контроль, написала «Газета.ru».