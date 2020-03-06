Жительница Колумбии потратила 4 млн колумбийских песо на липосакцию и погибла

Мать двоих детей 29-летняя Луз Дари Сильва решила сделать операцию по липосакции в городе Барранкабермехе. Женщина отдала за операцию четыре миллиона колумбийских песо (более 78 тыс. рублей. — Ред.). Но на следующий день пациентку госпитализировали с низким давлением и диареей. Сестра Луз Дари рассказала, что кожа женщины стала черного цвета. Спустя три дня после операции колумбийка скончалась.

По предварительным данным, в кровь женщины попали бактерии. Ведется расследование, сообщил «Царьград».