06 марта 2020, 17:46
Жительница Колумбии потратила 4 млн колумбийских песо на липосакцию и погибла
Жительница Колумбии отдала четыре миллиона колумбийских песо за операцию, чтобы порадовать мужа. Но сюрприз не удался. Женщина погибла. Как рассказала сестра покойной, ее кожа стала черной. Об этом сообщил «Рен ТВ».
Мать двоих детей 29-летняя Луз Дари Сильва решила сделать операцию по липосакции в городе Барранкабермехе. Женщина отдала за операцию четыре миллиона колумбийских песо (более 78 тыс. рублей. — Ред.). Но на следующий день пациентку госпитализировали с низким давлением и диареей. Сестра Луз Дари рассказала, что кожа женщины стала черного цвета. Спустя три дня после операции колумбийка скончалась.
По предварительным данным, в кровь женщины попали бактерии. Ведется расследование, сообщил «Царьград».