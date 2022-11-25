Происшествия 25 ноября 2022, 16:11 Жительница Кировской области почти полностью восстановилась после сильнейшего удара током

Читать 360tv в

Спортсменка из Кировской области в прошлом году получила практически несовместимый с жизнью удар током силой в 27кВ. Она получила 70% ожогов тела и осталась жива, сообщил Telegram-канал Baza.

Девушке во время пробежки с подругами нужно было перейти железнодорожные пути, однако путь преграждал стоящий там поезд. Спортсменка решили перелезть на другую сторону через поезд, во время чего случайно задела провод.

Реклама

По данным Nation News, пострадавшая уже практически полностью восстановилась и планирует продолжить заниматься спортом.

Реклама

Авторы: