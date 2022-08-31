Жительница Казани захламила квартиру мусором и поругалась из-за этого с соседями

Пожилая жительница Казани захламила свою комнату в доме № 53 на улице Маршала Чуйкова горами мусора. Такое поведение спровоцировало ссору с соседями. Об этом сообщил Inkazan.ru.

Пенсионерка является жительницей общежития. Свою комнату она полностью забила мусором из контейнеров, а после начала захламлять отходами и общий коридор. Соседи начали предлагать помощь в разборе мусора, однако женщина в ответ на это устроила серьезный скандал. При этом попасть домой она также не может — мешают горы отходов.