Жительница Казани обратилась в прокуратуру из-за издевательств над ребенком в детсаду. Раскрыть их помогла игра

Детский сад в Казани проверяет прокуратура. Родительница воспитанника пожаловалась, что ее ребенка били. «360» она рассказала, что это уже не первый случай подобного обращения с детьми в этом учреждении.

Гульназ рассказала, что подозрения о жестоком обращении с ее сыном в садике у нее возникли после того, как мальчик предложил ей сыграть в странную игру.

«Мы ходили в садик, были некоторые вопросы с кухней, но мы все равно из этого садика ушли. Спустя некоторое время мне сын начал показывать игру, где с ключами он идет ко мне, якобы меня закрывает, и говорит: «Ты в садике, все, сиди тихо». И далее с каждым днем находили новые подробности. Он говорит: «Я плакал, меня тетя била, ругала и закрывала в садике», — сообщила она.

Мать ребенка сказала, что видела на записях с камер, как каждое утро в 10:00 приходила заведующая, брала сына за руку и куда-то уводила. По ее словам, у нее были снимки, на которых воспитательница держит за руку ее ребенка, но решила их удалить.

«На все мои вопросы, куда увели сына и почему его нет в коллективе, мне давали, видимо, ложную информацию, что его увели в другую игровую», — рассказала Гульназ.

После этого к ней устроилась на работу няня, которая работала в этом садике. Она рассказала, что никакой игровой на самом деле не было.

«Мы решили написать заявление в прокуратуру, в полицию, в министерство образования тоже я обращалась, никому это дело почему-то интересно не было. Случай с прокуратурой у этого садика уже не первый раз — в декабре упал мальчик. Мама мальчика нашла меня и написала: сына ее уронили, они лежали в больнице, у него были разбиты лицо, голова. Она тоже ходила в полицию, во все инстанции — все замяли. И мы тоже ходили, искали отклик, но мы его не нашли, поэтому я решила дать огласку в Instagram и получила много сообщений от мам. Даже есть видео, где детей там бьют. То есть это не первый случай», — сказала она.

Женщина общалась с юристами, которые сказали ей, что мальчику предстоит психологическая экспертиза, чтобы определить, являются ли его слова правдой. Но так как его слова совпали с рассказом няни, она считает, что ребенок вряд ли мог выдумать эту историю.