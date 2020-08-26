Жительница Канады погибла после нападения медведя

По данным сайта «Дни.ру», это произошло в лесной хижине, куда женщина вместе с мужем и сыном приехала на отдых.

После нападения хищника на помощь ей подоспел муж. Она прыснул в животное из перцового баллончика, а потом застрелил его. Тем не менее женщину спасти не удалось. Она скончалась практически мгновенно.