Жительница Калуги обнаружила в своей квартире труп бездомного

С женщиной на протяжении долгого времени проживал сожитель, который часто злоупотреблял алкоголем. В таком состоянии он приводил в квартиру бездомных. Один из них поругался с мужчиной, после чего он нанес бездомному около 15 ударов.

От полученных травм бездомный скончался на месте. Подозреваемый скрылся. Его задержали и приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы.