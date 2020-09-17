17 сентября 2020, 10:21
Жительница Калуги обнаружила в своей квартире труп бездомного
Жительница Калуги нашли в своей квартире тело бездомного мужчины. Полицейским удалось выяснить, как оно там оказалось. Об этом сообщило ИА Nation News.
С женщиной на протяжении долгого времени проживал сожитель, который часто злоупотреблял алкоголем. В таком состоянии он приводил в квартиру бездомных. Один из них поругался с мужчиной, после чего он нанес бездомному около 15 ударов.
От полученных травм бездомный скончался на месте. Подозреваемый скрылся. Его задержали и приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы.