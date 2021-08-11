Жительница Югры протащила на машине сотрудника ДПС

В ХМАО женщина протащила на машине сотрудника полиции, остановившего ее для проверки документов. Об этом сообщили на сайте регионального главка МВД.

Сотрудники ДПС в поселке Малиновском ночью 10 августа остановили 22-летнюю женщину на Lada Priora. Но в ответ на требование инспектора предоставить документы девушка надавила на газ и поехала, протащив полицейского около 30 метров по дороге. И после этого скрылась в неизвестном направлении.

При проверке выяснилось, что автомобиль еще в феврале 2019 года был снят с учета в связи со смертью владельца. А номера числились в розыске.

Полицейский был госпитализирован. А скрывшуюся с места женщину нашел участковый. На нее составили четыре административных протокола. А по факту причинения телесных повреждений сотруднику ДПС материалы направили в региональное управление СК.

На прошлой неделе в Мытищах маршрутка сбила и протащила по дороге мотоциклиста.

Ранее в Пермском крае полицейский вывалился из служебной машины. Этот момент попал на камеру видеорегистратора.