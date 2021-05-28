Жительница Ярославля погибла на мосту из-за селфи

В Ярославле погибла несовершеннолетняя девушка. Ее ударило током на железнодорожном мосту станции Которосль, передает «Московский комсомолец».

По одной из версий, девушка залезла на мост, чтобы сделать селфи. «Свободная пресса» отметила, что на мосту был установлен знак, который запрещал проход. Установленная перед железнодорожными путями табличка также информировала о запрете прохода.

Транспортная прокуратура разбирается в произошедшем.