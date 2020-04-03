Жительница ЯНАО поскользнулась на крыльце своего дома и сломала ногу

Иван Вершинин, депутат Заксобрания ЯНАО, к которому обратилась женщина, сообщил, что подготовлено заявление в суд в интересах пострадавшей о взыскании морального вреда и возмещении расходов на лечение на общую сумму 101 240 рублей.

Пострадавшая рассказала, что поскользнулась на крыльце, упала и сломала ногу. На данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности.