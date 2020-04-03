03 апреля 2020, 15:21
Жительница ЯНАО поскользнулась на крыльце своего дома и сломала ногу
Жительница ЯНАО поскользнулась на крыльце собственного дома и сломала ногу. Теперь она требует у управляющей компании оплатить компенсацию более 100 тысяч рублей. Об этом написало ИА Ura.ru.
Иван Вершинин, депутат Заксобрания ЯНАО, к которому обратилась женщина, сообщил, что подготовлено заявление в суд в интересах пострадавшей о взыскании морального вреда и возмещении расходов на лечение на общую сумму 101 240 рублей.
Пострадавшая рассказала, что поскользнулась на крыльце, упала и сломала ногу. На данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности.