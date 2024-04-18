Происшествия 18 апреля 2024, 12:38 Жительница ЯНАО получила восемь лет колонии за попытку убить собутыльника

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Суд вынес приговор жительнице Салехарда, обвиняемой в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.

Женщина поссорилась с возлюбленным во время совместного застолья. Разозлившись, она схватила нож и несколько раз ударила собутыльника в шею и грудь.

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Мужчину удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей. В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее осудили на восемь лет колонии общего режима.